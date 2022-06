Saladin, Tuttosport: “Koulibaly-Juventus, l’ostacolo è De Laurentiis”

Il giornalista di Tuttosport, Stefano Saladin, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, in merito alle voci di un forte interessamento della Juventus per Kalidou Koulibaly. “Koulibaly è un’idea a cui la Juventus sta lavorando da tempo, avviando i contatti con l’entourage del calciatore. L’ostacolo è De Laurentiis, che vuole solo cash e nessuna contropartita. Prima di far partire l’assalto la Juve dovrà sistemare altre situazioni. Su Koulibaly però ci sono anche diversi club stranieri. Fabian-Juve? Non mi risulta, ho pochi riscontri. C’è più la Roma su di lui”.