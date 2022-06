Per Lozano all’orizzonte c’è Dimaro e un’altra buona notizia per il futuro

Il Napoli e Lozano, al momento sono lontani, il messicano è in patria per le vacanze ma anche per recuperare dall’operazione alla spalla. Il calciatore ex Psv Eindoven però ci sarà a Dimaro-Folgarida, sede del primo ritiro e con la voglia di riprendersi da un anno certo non facile. Ieri alle t.v. locali ha parlato anche dei prossimi mondiali del 2026: «E’ una sensazione splendida vivere una Coppa del Mondo nel proprio Paese, a casa: se Dio mi permettesse di giocarla, beh, sarebbe fantastico. La spalla va meglio, mi sto riprendendo». Lo staff medico del club azzurro guidati da Raffaele Canonico, sono in costante contatto, come per Olivera, per cercare di avere entrambi in Trentino. Per quanto riguarda il futuro di Lozano, come riporta il CdS, la novità è che sarà al centro del progetto. L’addio di Insigne, l’incognita Politano e infine Ounas che è sul mercato, fanno sì che il messicano possa esserci un probabile rinnovo. Prima si cercherà i contratti del 2023, poi si passerà ai 2024. Insomma il futuro per il nordamericano può essere sempre più azzurro.

La Redazione