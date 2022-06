Paolo Del Genio, Giornalista: “Deulofeu? C’entra molto…”

A “Radio Goal”, Paolo Del Genio, Giornalista e Conduttore televisivo:

“E’ un’ipotesi giornalistica del Corriere dello Sport. Non c’è nessun virgolettato di Spalletti, che lascia trasparire perplessità su Deulofeu. Io non so se Spalletti lo pensa. Ma io mi permetto di dire che non è vero che il giocatore non si sposi col suo calcio. Anzi. Penso che Deulofeu c’entra molto con il gioco che vuole fare Spalletti. Non per andare contro a ciò che dice il Corriere dello Sport”.