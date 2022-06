L’ex S. Bagni: “Proposi Kessie al Napoli per pochi euro! Anche il fortissimo Perisic”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni.

“La lista dei giocatori che ho proposto al Napoli è stata lunghissima, ma non si sa per quale motivo la società non ha mai preso nessuno. Kessiè è stato l’ultimo che ho proposto a 350 mila euro, ma ci sono stati anche i vari Perisic o Gimenez.Dal Napoli del prossimo anno mi aspetto risposte positive dei giocatori che verranno, se dovessero andare via tutti l’obiettivo Champions allora sarebbe una grande soddisfazione.Sono ancora amico con Pierpaolo Marino, abbiamo un ottimo rapporto. Sono una persona molto limpida, non ho mai nascosto i miei rapporti con la società. Arriveranno giocatori forti, ma i gol e i colpi di Mertens e Insigne li possiamo dimenticare. Il prossimo anno vedremo buone giocate, ma la mancanza di quei due si farà sentire notevolmente.Tutti i giocatori che Spalletti voleva adesso sono in bilico, la società ha messo tutti in vendita. Se tutto va bene credo che il Napoli manterrà Koulibaly; Fabian e Osimhen. La società ha la priorità in assoluto, poi sicuramente c’è un dialogo, ma l’ultima parola è di De Laurentiis.Se si può arrivare a certi giocatori ben venga, ma vengono prima i conti e i napoletani lo sanno.All’epoca si facevano 50 partite dove c’erano i titolari e poche riserve, per far giocare gli altri noi uscivamo volontariamente. Si giocava un calcio molto più dispendioso poiché era in 100 metri e non in 50.Che non ci sia un clima sereno è inutile nasconderlo, ogni giorno c’è un problema in più. La gente che vede questi chiacchiericci non può essere contenta”.