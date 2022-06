La Nazionale Femminile da lunedì a Castel di Sangro

Si è chiusa ieri mattina a Coverciano la terza settimana di preparazione della Nazionale Femminile in vista dell’Europeo. Lunedì le azzurre si trasferiranno a Castel di Sangro, dove si svolgerà l’ultima fase di raduno prima della partenza per l’Inghilterra, prevista per il 4 luglio (mentre il primo luglio è in programma l’amichevole con la Spagna). Sono 27 le calciatrici pronte a partire per l’Abruzzo, dove Milena Bertolini farà le sue ultime valutazioni prima del 26 giugno, la data in cui dovrà essere definita la rosa definitiva di 23 giocatrici. Non sono state convocate Beccari, Ferrara e Robustellini, le tre giovanissime che la Ct ha voluto con sé in queste settimane di ritiro, mentre ci sarà Lenzini: il difensore della Juventus ha recuperato dal problema al flessore che l’ha bloccata nell’ultimo mese e ha ricevuto il via libera dallo staff medico azzurro per allenarsi in gruppo. L’Italia debutterà all’Europeo il 10 luglio contro la Francia, poi affronterà Islanda e Belgio.

Fonte: CdS