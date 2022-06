Koulibaly forse, Mertens ni…la fascia all’ highlander azzurro

Lo strano caso della fascia di capitano…Quest’anno appena trascorso ha visto i gradi sul braccio di Lorenzo Insigne, nonostante un contratto già firmato con il Toronto. Quest’anno, in casa Napoli, potrebbe verificarsi una situazione analoga, nel senso che, Kalidou Koulibaly, ovvero capitan futuro, potrebbe ritrovarsi capitano…a zero! Inoltre, Mertens, altro candidato, al momento appare molto più lontano da Napoli e dal Napoli, di quanto ci si sarebbe aspettato…e allora? Se entrambi i pretendenti, per un motivo o l’altro, dovessero non vestire l’azzurro la prossima stagione, chi prenderà il posto di Insigne? Stando a quanto si legge su Repubblica, Giovanni Di Lorenzo potrebbe raccogliere l’eredità del 24 partenopeo. Titolare inamovibile e calciatore amato dai tifosi, certamente ha tutte le qualità per ereditare la leadership della squadra. In più, non molti giorni fa ha proprio dichiarato si aspirare a quello…