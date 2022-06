Imparato: “Deulofeu non è all’ altezza di Politano, no a Simeone”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato.

“Ad oggi il centrocampo del Napoli è il migliore della Serie A. Su Politano ha influito molto Bernardeschi, situazione che è rientrata e potrebbe aver cambiato idea. Politano ha fatto sempre presente a Spalletti che c’era un problema con gli esterni. Lo terrei per due motivi: si sa sacrificare e sarà uno dei pilastri di questa nazionale e per quel gol a Bergamo. Deulofeu non lo vedo all’altezza di Politano. Mertens? Il problema è che nessuno va incontro all’altro, anche con le dichiarazioni. Se ti privi di un giocatore al quale hai garantito un futuro c’è bisogno di un incontro faccia a faccia, che potrebbe far abbassare le pretese di Dries. Mi risulta che le due romane, soprattutto la Lazio, farebbero false carte per Mertens. Simeone non lo prenderei, ha fallito in tante piazze e quest’anno non mi ha convinto. Ha segnato 9 gol tra Lazio e Venezia su 17. Dobbiamo prendere giocatori pronti a sostituire. Noi attualmente parliamo di Osimhen che vale 100 milioni, ma già si conoscevano le sue potenzialità. Sono convinto che Koulibaly resti, e bisogna cercare di prendere un difensore da Champions come Bremer”.