Il Roma:

“Aurelio De Laurentiis spera che l’entourage del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz porti un’offerta interessante. Per non perderlo a parametro zero tra un anno. Dopo essersi visto rifiutare, a più riprese, il rinnovo di contratto. In caso di cessione si punterebbe su Antonin Barak dell’Hellas Verona. Individuato come eventuale sostituto perfetto”.