Il Paradiso ripulito: i tifosi hanno un progetto ambizioso

Il primo passo è stato fatto. Ne mancano tanti, ma il Centro Paradiso a Soccavo è tornato a vedere un po’ di luce. Grazie soprattutto ai tifosi. L’Associazione Paradiso è nata ufficialmente nel 2021. «Siamo partiti nel 2019 perché volevamo riportare Maradona a Soccavo. La vita ha deciso che non doveva essere così, ma da allora stiamo provando a fare qualcosa di concreto» le parole di Salvatore Cierro, presidente dell’Associazione che nelle scorse ore si è armata di buona volontà per il primo vero appuntamento della nuova fase. «Abbiamo ripulito tutto» racconta Cierro. Un’opera di pulizia portata avanti alla fine di anni difficili: trovare il vero proprietario del Paradiso sembrava impossibile. Poi la situazione è stata chiarita. Il fine dell’Associazione è ancora tutto da decidere. «Innanzitutto far luce sulla vicenda» esordisce Cierro. «E ridare nuova luce al Paradiso. Poi vedremo cosa accadrà». Ma c’è un’idea ambiziosa: «Ci piacerebbe fare del Centro Paradiso un punto di riferimento che metta insieme la società di De Laurentiis – con cui abbiamo parlato – e i tifosi. Sulla nostra pagina Facebook è già partita una raccolta fondi e un crowdfunding per cominciare dal basso. Proveremo a mettere su una Fondazione che possa supportare l’idea, sperando che tutti i tifosi del Napoli vogliano darci una mano».

Fonte: G. Arpaia