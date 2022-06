Giuseppe Ambrosino, l’idea sarebbe di mandarlo in prestito in serie B

Giuseppe Ambrosino – pronto per l’Europeo Under 19 – è il più giovane di tutti e con i suoi 18 anni ha già voglia di stupire. A Napoli rischia di vedere troppo poco il campo e quindi l’idea di mandarlo in prestito in serie B potrebbe essere la migliore per aiutarlo nel percorso di crescita. Con la squadra Primavera ha realizzato 20 reti, decisive per la permanenza in massima serie.

Fonte: Il Mattino