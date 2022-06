Fontana: “Con un centrocampo tecnico, occorre l’alternativa ad Anguissa”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Gaetano Fontana.

“Le stagioni sono lunghe e impegnative, ci sono tante competizioni. A mio avviso non ci si può soffermare su poche individualità, perché ad oggi una squadra competitiva deve avere giocatori di pari livello in ogni ruolo. I troppi impegni sono stressanti sia dal punto di vista fisico che psicologico, per questo serve la copertura in tutti i ruoli. Avendo Fabian e Demme, andrei a trovare una figura più vicina ad Anguissa dove hai più forza ma meno qualità. Se viene a mancare Anguissa vengono a mancare le dinamiche della squadra, con Fabian e Demme il centrocampo è tecnico. Se tu hai una squadra attrezzato dal punto di vista tattico devi coprirti con giocatori fisici. Gaetano è un giocatore offensivo, può fare la mezz’ala di inserimento se gioca a 2 mentre è più difficile inserirlo in un centrocampo a 3.

Mertens? Non mi aspettavo che andasse via, io appartengo ancora a quel calcio di vecchie tradizioni e di legami affettuosi. Mi aspetto ancora un lieto fine. All’interno dello spogliatoio una figura con il carisma di Mertens è fondamentale. Bisogna guardare anche gli aspetti tecnici, e la società sta guardando soprattutto a quello. Dispiace tanto se dovesse andare via perché ha rappresentato un qualcosa di unico, un po’ come tutti quelli che hanno vissuto questo ciclo al quale è mancata solo la ciliegina”.