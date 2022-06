Fabian fuori rosa? Non è un problema per Spalletti, per lui deve giocare!

De Laurentiis lo vuole mettere fuori rosa come fece con Milik in passato? Dovrà fare i conti con il suo allenatore. Spalletti considera lo spagnolo uno dei 5 o 6 giocatori della rosa da Champions League. Persino nel caso di (improbabile) cessione di Osimhen l’uomo di Certaldo non si darà fuoco a Castelvolturno. Me lo vendi per 80, 100 milioni? Benissimo, me ne compri un altro forte e prepotente (per dirne uno, lo estasierebbe ritrovarsi tra i piedi Edin Dzeko, uno che l’Inter vorrebbe sbolognare). L’addio di Mertens lo ha subìto (questione anche qui di moneta, troppa moneta e troppe primavere), anche se non lo strazia. Politano vuole andare via (questione di feeling insinua il suo entourage, ma forse anche qui questione di soldi)? Okay, ma non mi prendete Deulofeu. Che è un giocatore devastante ma in un calcio che non è quello di Spalletti. Il calcio che detesta, quello del fare testuggine dietro e scatenarsi negli spazi. Gli piacerebbe, eccome, Veretout, ma costa troppo e sa bene che “costare troppo” a Napoli è peggio che avere il colera. Pjanic? Non serve. Gli piace Lobotka. Fonte: CdS