Esposito, all.: “Zielinski può fare la differenza, ma è discontinuo”

Massimiliano Esposito, allenatore ed ex calciatore nel ruolo di attaccante, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Footballa Club” su 1 Station Radio. “Nel ruolo di trequartista vedi meglio Zielinski, Elmas o qualcun altro della rosa attuale? E per quale motivo? Nel ruolo di trequartista ci vedo bene Zieliński anche se ancora discontinuo. Il polacco ha dimostrato di fare la differenza all’interno di un centrocampo a tre, facendo la classica mezzala avendo la porta di fronte e non giocarci di spalle. Se dovesse rimanere Mertens, lo vedrei benissimo in quella zona. Lo tieni vicino alla porta facendo da collante tra centrocampo ed attacco, senza fargli fare chilometri ma tenerlo in prossimità della porta sia per gli assist che per il fiuto del gol”.