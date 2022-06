Uno dei temi che il Napoli dovrà cercare di risolvere è la questione dei rinnovi dei contratti. Tra i calciatori in questione c’è sicuramente Dries Mertens che ai microfoni di HLN Sport ha parlato del suo futuro. “Ancora non so dove andrò a giocare la prossima stagione. Il tutto lo saprò in tempi brevi. Ovviamente mi auguro a Napoli ma non dico nient’altro, visto che vorrei restare ancora in maglia azzurra, anche perchè non ho ricevuto offerte, dunque vedremo”.

La Redazione