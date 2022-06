Dopo Deulofeu spunta l’idea Beto come vice Osimhen

Beto – che sogna di giocare in Champions il prossimo anno – potrebbe arrivare a Napoli come vice Osimhen, e come alternativa all’operazione Broja che in queste ultime ore rischia di complicarsi. L’albanese, infatti, rappresenta ancora la primissima scelta del Napoli, ma sul talento del Chelsea rischia di aprirsi una pericolosa asta: cosa che storicamente non piace al club azzurro. E allora? Con l’Atalanta che fa sempre più sul serio per Broja, il Napoli non ha voglia di farsi trovare impreparato. Ecco perché, parlando di Deulofeu, si è arrivati anche al nome di Beto. L‘Udinese lo ha riscattato dal Portimonense, squadra del campionato portoghese, per circa 7 milioni di euro e dopo l’ultima stagione da protagonista ha tutte le intenzioni di guadagnare sulla sua cessione. La richiesta iniziale dell’Udinese si aggira sui 18 milioni, ma l’impressione è che ‘operazione si possa chiudere anche per 15 milioni, che sarebbe più del doppio del prezzo pagato al suo club di provenienza.

Fonte: Il Mattino