CdS – Per la Champions va bene Deulofeu, ma per lo scudetto serve altro

E’ uno dei nomi accostati maggiormente al Napoli in queste ultime settimane, e a quanto pare c’è anche il sì del giocatore, ma per Rodrigo Deulofeu, il Napoli non ha ancora fatto la sua offerta all’Udinese. Alberto Polverosi, sul Corriere dello port, scrive in merito al giocatore spagnolo, “Gli obiettivi della prossima stagione possono orientare il mercato: per la Champions lo spagnolo dell’Udinese va benissimo, per lo scudetto invece servirebbe altro”.