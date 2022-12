CALCIO FEMMINILE – B. Bonansea: “Obiettivi? Io punto sempre a vincere e vogliamo essere la sorpresa dell’Europeo”

Dal 6 Luglio inizieranno gli Europei in Inghilterra, dove tra le protagoniste ci sarà anche l’Italia del c.t. Milena Bertolini. Ieri è stata intervista ai microfoni di Sky Sport 24 Barbara Bonansea. “E’ stata una stagione lunghissima, ma il gruppo in occasione del mio compleanno mi ha ridato freschezza. La squadra sta bene, non sono al top ma ci stiamo preparando per la prima gara che sarà fra meno di un mese. Obiettivi? Io gioco sempre per vincere e per questo punto al 31 luglio. Se poi le altre saranno più brave e preparate andrà bene così. Siamo qua per prepararci al meglio e arrivare in fondo, io ci credo. Le rivali più forti? La Svezia che arriva sempre fra le prime quattro e l’Inghilterra che gioca in casa. Soprese? Non saprei, però probabilmente arriverà dal girone con Danimarca, Germania, Spagna e Finlandia. Io però spero che potremo essere noi la sorpresa più grande”.

Factory della Comunicazione

La Redazione