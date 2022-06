Dopo una stagione non semplice per il Cesena Fc in serie B femminile, in giornata ci sono state le parole di addio alla compagine romagnola del portiere Alice Pignagnoli. “Non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine .Ciao Cesena, fai buon viaggio. Non so cosa mi attende ora, ma corro in braccio al futuro con l’emozione di una bimba”.

Fonte: foto Fabrizio Brioschi