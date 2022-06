Caiazza, giornalista: “Bisognava decidere prima su Mertens, come Insigne”

Salvatore Caiazza, giornalista, nel suo articolo per IL ROMA, ha trattato diversi temi, ecco le sue parole: “Dove c’è Mertens per diritto. Per ciò che ha dato a livello calcistico e realizzativo alla causa del Napoli. Per aumentare la sua popolarità ha deciso poi di aggiungere al nome Romeo del suo primogenito anche Ciro. E vai. Un attestato di amore unico, indelebile verso Partenope. Un sigillo con la cera lacca che non va più tolto. Il tempo, però, è galantuomo. L’immensa passione del fiammingo nei confronti del Napoli ha portato i suoi agenti a chiedere a De Laurentiis un rinnovo esagerato con un superbonus alla firma che non viene riservato neanche ai 25enni. Naturalmente don Aurelio ha fatto finta di nulla e neanche ha risposto alla deadline dell’entougage di “Ciruzziello”. Che dal ritiro della sua Nazionale si è lamentato per il silenzio della proprietà. Un brutto finale, dunque, che andava gestito meglio. Bisognava decidere prima della fine della stagione in modo tale da dare la possibilità a Mertens di salutare alla grande la sua gente così come ha fatto Insigne”.