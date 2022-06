Bremer è categorico: “Andrò via dal Torino, voglio giocare in Champions”

Per lui si dice ci sia una specie di fila. Nonostante il prezzo proibitivo anche il Napoli lo monitora. Si tratta del difensore del Torino, Greison Bremer. Ha dichiarato in maniera chiara che lascerà la squadra granata. LO ha fatto ad una trasmissione brasiliana, Resenha Espn.

“Tutti sanno che ho il desiderio di giocare in Champions League e con la Nazionale. Volevo andare via già la scorsa stagione, ma l’allenatore mi ha convinto a restare, per poi fare lo step successivo quest’anno. Credo che il mio addio sia una questione di tempo. Sto valutando alcune proposte, ma penso proprio che nella prossima stagione non sarò più al Torino”.

In più aggiunge che non disdegnerebbe di indossare la maglia della nazionale italiana: “Se un giorno non arrivasse l’opportunità e l’Italia mi chiamasse, andrei”.