Beto, il partner d’attacco perfetto per Victor Osimhen!

Al suo primo anno in Serie A, Beto ha collezionato 28 presenze con la maglia dell’Udinese, segnando 11 gol. Rispetto a Osimhen, poi, avrebbe dalla sua caratteristiche tecniche completamente diverse. Non è un bomber che corre nello spazio, ma lo occupa. Il classico «vero nove» che si piazza al centro dell’area di rigore e calamita tutti i palloni che passano delle sue parti. Vive di gol, certo, ma anche di sponde, passaggi filtranti e movimenti utili ai compagni. Insomma, perfetto per entrare a partita in corso e provare a fare l’ariete per sfondare le difese più arroccate, ma all’occorrenza potrebbe essere anche un ottimo partner in crime per Osimhen in un eventuale attacco a due punte. Il gradimento da parte del giocatore ci sarebbe tutto. Perché il sogno nel cassetto del portoghese è sempre stato quello di giocare in Champions League, competizione che il Napoli tornerà a disputare quest’anno dopo due stagioni di purgatorio in Europa League. Fonte: Il Mattino