Alvino: “Mertens? Le parti sono distanti e le posizioni si sono irrigidite”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss kiss Napoli, la radio ufficiale della SSCN.

“La questione rinnovi è dolente, ma aperta. Le prime operazioni fatte dal Napoli erano volte a sostituire i calciatori che non hanno rinnovato. In questo momento tutto diventa terreno minato, non ci sono certezze, ma è un periodo di semina questo, visto che il mercato non è ancora aperto.

Mertens? Le parti sono distanti e le posizioni si sono irrigidite. Più giorni passano meno luce di vede. I segnali che arrivano vanno verso la direzione del divorzio, anche se non è ancora finita”.