Zanoli, prima il rinnovo, poi può partire: lo seguono due club di A

Dopo il poco spazio trovato nella prima metà di stagione, Alessandro Zanoli è riuscito a essere protagonista con la magia azzurra nelle ultime partite di campionato, complice l’infortunio di Di Lorenzo. Stimato da Spalletti, che lo confermò in rosa dopo averlo visto a Dimaro in azione, potrebbe andare in prestito in Serie A per trovare più spazio. L’Empoli e la Cremonese hanno chiesto informazioni, ma per ora la società sembra indirizzata alla permanenza del classe 2000 e Giuntoli studia anche un adeguamento contrattuale. Zanoli è riuscito a guadagnarsi la titolarità contro un giocatore più esperto come Malcuit, diventando un punto fermo anche della Nazionale Under-21.

Fonte: calciomercato.it