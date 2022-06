Sport Mediaset – E se alla fine Koulibaly restasse un ultimo anno?

L’interesse del Barcellona per il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, sembra scemare, anche per problemi di carattere economico del club catalano, ecco che si può ipotizzare un altro anno in azzurro per il senegalese, come riportato da Sport Mediaset. E se alla fine Kalidou Koulibaly restasse un ultimo anno al Napoli? La situazione contrattuale, il difensore andrà in scadenza a giugno 2023, e l’interesse del Barcellona sembravano presagire un addio ma gli scarsi progressi sul fronte catalano e un rinnovo che sembra impossibile portano a pensare che il franco-senegalese possa giocare anche la prossima stagione con la maglia azzurra per poi andarsene a parametro zero.