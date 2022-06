Simeone e Barak. Li racconta Renica al CorrSport

Simeone- Barak

Alessandro Renica è categorico raccontando dal suo punto di vista l’alba di un mercato che sa di ripartenza. L’ex difensore del Napoli, due scudetti nell’epoca d’oro di Maradona ci presenta due calciatori a lui molto vicini:

A Verona, dove lei vive, c’è Barak che il Napoli segue da tempo. «Mi piace molto e credo sia pronto per il grande salto. È molto interessante, ricorda Briegel ma con piedi migliori, è andato in doppia cifra e non è da tutti per un centrocampista, ha grande forza. Per me può giocare benissimo in tantissime big del nostro campionato e non solo».



Anche Simeone è da Napoli? «Quest’anno è esploso, sa fare gol, è un bomber, in rosa ci starebbe benissimo. Ma non lo vedrei subito titolare. Napoli non è Cagliari o Verona».

Fonte: CdS