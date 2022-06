Obodo, dir. in MLS: “Spalletti è stato rilevante nella crescita di Osimhen”

Christian Obodo, dirigente in MLS ed ex calciatore nigeriano, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Osimhen è maturato negli ultimi due anni al Napoli: come giudichi la sua crescita? Quanto è valsa la mano di Spalletti? “Questa è una domanda interessante. Ero a conoscenza del potenziale di Osimhen già prima che approdasse al Napoli. Credo che questa sia la piazza ideale per un calciatore come Victor, oltre all’adeguatezza dell’allenatore. L’operato di Spalletti è stato rilevante ed ha consentito al nigeriano di crescere tanto sia al Napoli sia con la nazionale. Non avevo dubbi circa l’impatto che l’ex Lilla avrebbe avuto al Napoli”.

La scarsa fiducia nei potenziali talenti è uno dei motivi di mancata crescita del movimento calcistico italiano: Mancini ci sta provando con la Nazionale, ma forse manca il coraggio di lanciare i giovani come fece Cosmi con te a Perugia? “Ai miei tempi lo scenario era differente, poiché c’erano tanti giovani i quali possedevano un genere di personalità diverso. Erano più propensi a dimostrare il loro talento. Mancini è un tecnico di livello e sta tentando di lanciare tanti giovani; mi auguro che riesca a trovare i calciatori adeguati per la sua squadra ideale”