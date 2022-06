Nista, ex prep. portieri: “Meret è un portiere di grandissimo valore”

Alessandro Nista, ex preparatore dei portieri del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Della finale di Coppa Italia vinta contro la Juve ho una bella emozione. Abbiamo lavorato tanto e sodo per raddrizzare un’annata che era stata complicata grazie al lavoro di tutti noi che ci siamo dati da fare il più possibile. In quel momento lì ha avuto un valore ancora più importante. Sono stato uno dei primi tifosi del Napoli quando ha lottato per lo scudetto. Napoli mi è rimasta incisa sulla pelle. Tutti noi abbiamo cullato per gran parte della scorsa stagione un sogno che poteva sembrare qualcosa di più, poi c’è stato un momento di difficoltà che l’ha un po’ infranto. Resta una stagione positiva.