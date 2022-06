Mentre Napoli e Udinese trattano, l’agente di Deulofeu svela il suo ruolo

“Gli piacerebbe giocare in azzurro, verrebbe di corsa, anche perché ha voglia di vivere la Champions League. Per quel che riguarda l’accordo tra Napoli e Udinese, beh, non dovete chiedere a me: di questo devono occuparsi i club. Lui non è un trequartista, ma un classico 10. Con Spalletti sarebbe perfetto alle spalle di Osimhen, da seconda punta. Da dieci potrebbe esaltarsi. Il mister? No, lui e Gerard non hanno mai parlato”. Le parole a Radio Kiss Kiss dell’agente di Gerard Deulofeu Botines, non sanno ovviamente di chiusura della trattativa, ma certamente con il giocatore è tutto fatto. Accordo fino al 2027, ingaggio fino a 3 milioni a stagione, manca quello tra i club dove c’è ancora distanza. Come riporta il CdS, non mancano le pretendenti: Villarreal, Real Sociedad e il Tottenham, però lui ha deciso vuole l’azzurro, ora basta solo trovare la quadra e nel frattempo anche cedere per alleggerire la rosa.

La Redazione