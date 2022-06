M. Mpasinkatu: “Koulibaly? La distanza d’ingaggio sempre minima. Kvaratskeila ha personalità da vendere”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu. “Io dico sempre che i giocatori sono professionisti, in questo caso agli ultimi contratti importanti della loro carriera. Ci sono delle schermaglie che vanno aggiustate prima, vanno chiuse per tempo. In questo momento tutto può succedere, ma hanno sbagliato anche i modi.Koulibaly, come Mertens, è un napoletano d’adozione. È ancora più giovane di Mertens, questo quadriennale però è pesante per la sua carriera: se io guadagno 6 e me ne offri 3.5 non mi dimostri niente, già se me ne offri 5 è diverso. Quando la forbice è molto distante anche i giocatori sono in difficoltà. Kvaratskhelia lo conosco già da qualche anno, una volta che si integra sarà una vera rivelazione: è moderno; veloce e tanta personalità da vendere”.

