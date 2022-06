L’umore di Anguissa non è certo dei migliori! Gli manca qualcosa!

Quadretto meraviglioso, quello regalato ai social, mentre con il Napoli la situazione è un tantino differente. Ovvero: l’umore di Frank non è dei migliori sin da quando è finito il campionato ed è tornato a casa. E sebbene il club azzurro abbia regolarmente esercitato il diritto di riscatto, e lui sia legato al contratto firmato un anno fa in sede di prestito dal Fulham fino al 2025, la situazione per il momento non è cambiata: alla base c’è una questione di carattere economico, o meglio c’è una somma alla quale il giocatore e il suo agente hanno rinunciato all’epoca del prestito, e dunque ad agosto 2021, a fronte dell’impegno sulla parola di un futuro riconoscimento.

In sintesi: in sede di trasferimento ha accantonato un bonus – diciamo così – che avrebbe guadagnato in Inghilterra, credendo di poterlo recuperare a Napoli. Cosa finora non accaduta, ma anche cosa che potrebbe accadere. Per carità. Fatto sta che Anguissa, pur escludendo categoricamente di non rispettare gli impegni e anzi pur preparandosi al ritiro, è irritato. Ecco: il famoso mal di pancia di cui sopra.

Fonte: CdS