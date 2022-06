Luciano Spalletti a Sky Sport 24: “La piazza di Napoli merita una squadra di grande livello”

Nel corso di “Speciale calciomercato, l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, è intervenuto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti che è in Toscana per ricordare il fratello Marcello scomparso tre anni fa. “Obiettivi? La piazza di Napoli merita una squadra di grande livello, sappiamo che non sarà semplice, anzi è difficilissimo restare nelle prime 4 posizioni della classifica. Non si parte dal +9 alla Juventus oppure +15 sulla Lazio e +16 alla Roma, ma se dovessimo ottenere la stessa partenza della passata stagione, allora potremmo dire la nostra. Il nostro campionato è stato positivo, vinto su campi difficili in trasferta, perciò ripetersi non sarà semplice. C’è il rammarico di quelle gare che non sono andate bene. La piazza ti porta a determinate responsabilità, ma cercheremo di ripetere la passata stagione. Partire dal basso? So che c’è sempre una percentuale di rischio, ma poi se vediamo che dieci reti nascono proprio da questo fondamentale, poi è chiaro che il portiere debba saper parare, ma il calcio moderno porta anche a questo”.

La Redazione