Lozano ha la testa nel Mondiale del 2026: “Sarà bellissimo qui in Messico”

“Ci stiamo preparando al meglio per il Qatar, vogliamo arrivarci nel modo migliore, ma c’è ancora tempo“. Queste le parole di Hirving Lozano all’evento organizzato dalla Fifa a New York ieri per presentare la prossima edizione dei Mondiali, che si giocheranno nel 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico. Il ritorno della rassegnata iridata nel suo paese è stata accolta con entusiasmo dal Chucky: “In Messico il calcio si vive in maniera unica. Sarà bello vedere nuovamente il Mondiale nel nostro Paese. Per un calciatore è un momento doppiamente speciale“.

Fonte: Il Mattino