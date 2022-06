Lorenzo Insigne in tribunale: causa con l’ex agente

Ancora una settimana e poi sarà tempo di preparare la valigia e imbarcarsi verso il Canada. Ma prima della partenza Lorenzo Insigne ha dovuto presenziare – con i suoi legali – in tribunale per un vecchio contenzioso ancora in essere con i suoi vecchi agenti. Si tratta di una serie di vertenze rimaste in sospeso prima ancora del Covid e che solo adesso iniziano ad essere operative. Vecchie pendenze legate alle commissioni ancora pendenti relativamente ai contratti che legavano Lorenzo Insigne ai suoi agenti Antonio Ottaiano (nella foto con il calciatore), Fabio Andreotti e Franco Dalla Monica. Udienza programmata, certo, ma che non ha messo un punto definitivo alla questione destinata a protrarsi ancora a lungo.

Intanto i preparativi per la partenza sono sempre più accesi. Lorenzo arriverà a fine mese in Canada e vorrebbe fare il suo esordio già ai primi di luglio per aiutare il Toronto a risollevarsi in classifica.

Fonte: Il Mattino