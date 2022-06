Empoli, trattativa col Napoli, non eserciterà l’opzione per il riscatto di Luperto

E’ tempo di mercato per il Napoli, e tra rinnovi che non arrivano e giocatori acquisiti che a breve si aggregheranno alla squadra, c’è anche da trattare i riscatti di giocatori in prestito, come riportato da TMW. Si continuano a trattare in casa Empoli i riscatti di Sebastiano Luperto e Federico Di Francesco. In entrambi i casi il club toscano non eserciterà l’opzione per il riscatto, ma sta trattando – rispettivamente con Napoli e SPAL – per ottenere uno sconto sulla cifra. Il diritto di riscatto di Luperto è fissato a tre milioni di euro, quello di Di Francesco si attesta intorno ai 2 milioni.