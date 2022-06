Incocciati: “Napoli? Quello che emerge è che c’è poca sinergia tra spogliatoio e società”

Beppe Incocciati, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di TMW Radio, alla trasmissione Maracanà, sottolineando il suo pensiero sul momento che sta vivendo il Napoli.

“Napoli, quello che emerge è che c’è poca sinergia tra spogliatoio e società. Una delle cose più importanti è avere un riferimento in società, che sa intervenire al momento giusto e non solo per pretendere. Vedo scollamento tra società e spogliatoio, quando non c’è sentimento in questo sport non va bene. Se viene meno questo, diventi freddo e scappi quando le cose non vanno bene. Le squadre si costruiscono anche con questo tipo di legami”