Il futuro di Koulibaly è sempre più a tinte azzurre, resta anche senza rinnovo

Il Barcellona può attendere. Almeno per ora. Il futuro prossimo di Kalidou Koulibaly è ogni giorno di più a tinte azzurre. Il Napoli, quindi, rimare il primo pensiero del centralone senegalese che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Questo vuol dire che in mancanza di rinnovo con il Napoli, KK potrebbe già accordarsi con un altro club a zero a partire da gennaio prossimo. Sì, però gennaio è lontano. E in mezzo ci sono metà stagione con il Napoli e un Mondiale da giocare con il Senegal. Decisamente tanto per un giocatore che gode della stima dei migliori club del mondo. Su tutti ci sarebbe il Barcellona, la prima vera squadra ad essersi fatta avanti per Kalidou. La questione è ovviamente tutta di natura economica, perché il Barcellona non sembra intenzionato a sferrare un’offensiva irresistibile per il Napoli. Quanto meno non adesso che il mercato è ancora alle sue primissime schermaglie. Il club – che ieri si è riunito in assemblea per valutare il piano del presidente Laporta – non sembra disposto a offrire più di 25-30 milioni: cifra troppo bassa anche solo per poter iniziare a intavolare una trattativa col Napoli.

Fonte: Il Mattino