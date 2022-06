Giovanni Branchini (ag. Fifa): “Su Sirigu è stata detta una grande bugia. Il Napoli? Attendiamo”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, è intervenuto l’agente Fifa Giovanni Branchini. “Sirigu pericoloso per lo spogliatoio? Sinceramente trovo abbastanza ridicolo ed estremo riportare certe cose. Il giornalismo di oggi intervista chiunque, persone fuori dal calcio da oltre 15-30 anni che non ha mai allenato Sirigu. C’è tutta una carriera che racconta il contrario, anzi. Quando parla del rendimento di Sirigu al Torino mostra anche disinformazione: ha battuto tanti record, persino quelli appartenenti a Castellini. Mi è sembrato un tentativo goffo di voler aiutare qualche ipotetico candidato alla piazza di Napoli. Si può dire di tutto, ma quando si fa riferimento alla persona, bisogna conoscerla. Sirigu è un ragazzo specchiato, amato da tutti quelli che hanno lavorato con lui. Mi dispiace perché fa torto ad un ragazzo d’oro come lui. Sirigu valore aggiunto per il Napoli e per Meret? Meret ha qualità indubbie, è un capitale del calcio italiano. Per questo il Napoli può puntare su di lui. Io non devo vendere nessun prodotto, Sirigu dà garanzie fisiche tecniche e morali. Sono valutazioni che spettano a chi di dovere, al momento opportuno poi faremo le nostre valutazioni. Sappiamo che Sirigu rientra tra le ipotesi di mercato per il Napoli. Il Napoli sa che da parte nostra c’è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra, ma non c’è ancora nulla. Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice sondaggio. Siamo in attesa di capire cosa succederà. Mal di pancia Anguissa? Ho letto questa notizia, ma non conosco nel dettaglio la situazione. Deulofeu? Appartiene a quei calciatori che hanno un po’ deluso le aspettative, poiché altissime, ma adesso è nel pieno della maturità e sarebbe un acquisto che va sul sicuro per il futuro. Mi sembra tutto molto plausibile”.

La Redazione