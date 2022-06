Gianluca Gaetano non vuole essere considerato un “oggetto misterioso”

Gianluca Gaetano – fresco di promozione in serie A con la maglia della Cremonese – ha già stregato Spalletti durante i ritiri della scorsa estate, al punto da aver giocato anche qualche minuto a inizio stagione prima di essere ceduto in prestito alla Cremonese. Ora, però, le sue ambizioni sono ben altre. Non vuole rimanere un oggetto misterioso sul pianeta Napoli, ma un punto fermo attorno al quale far ruotare il gioco offensivo degli azzurri. Ecco perché partirà per Dimaro mettendo in valigia tutta la determinazione necessaria per convincere Spalletti. Un altro prestito – seppur dovesse essere in serie A – suonerebbe come una bocciatura, che al momento Gaetano a 22 anni non prende minimamente in considerazione. Nel Napoli di Spalletti potrebbe giocare un po’ ovunque: mezzala nel centrocampo a tre, sotto punta nella batteria di trequartisti, o anche interno in una mediana a due.

Fonte: Il Mattino