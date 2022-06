Giancarlo Padovan a SuperNews: “Il Napoli dovrebbe ripartire da Koulibaly, anche se credo vada via”

SuperNews ha intervistato Giancarlo Padovan, che ha fatto il punto sulle ultime notizie di calciomercato e sulla prossima stagione di Serie A. Sul Napoli:

Il Napoli ha perso il suo capitano e bandiera Lorenzo Insigne, e adesso rischia anche di perdere dei giocatori che si sono rivelati tasselli importanti in questi ultimi anni, come Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz, mentre Victor Osimhen, protagonista di una grandissima stagione, sta ricevendo la corte di alcune big estere. Da cosa e da chi deve ripartire il club partenopeo? “Dovrebbe ripartire da Koulibaly, anche se credo che se ne andrà. Certamente andrà via Mertens, ci sono inoltre forti dubbi sulla permanenza di Osimhen e moltissimi altri su quella di Fabian Ruiz. Francamente, non saprei da chi il Napoli deve ripartire. Credo che il club farà una rivoluzione profonda, e alla fine saranno più i giocatori partiti che quelli arrivati. Per questo, per il Napoli sarà un anno transitorio, ed è un peccato, perché quest’anno può contare sui soldi derivanti dalla Champions, cosa che non poteva fare lo scorso. Paradossalmente, la squadra della scorsa stagione sarà nettamente più forte di quella che costruirà quest’anno. Vista la situazione così fluida del club partenopeo, non vedo giocatori su cui puntare e da cui ripartire, perché sono tutti passibili di trasferimento. Forse Demme e Lobotka potrebbero essere utili, ma stiamo parlando di profili inferiori rispetto ai giocatori che se ne vanno”.