Fabian e Ounas, rischiano di essere nuovi casi alla “Milik”

Per il d.s. Giuntoli non sarà un mercato facile da gestire e non riguarda solo le varie trattative in essere per completare la rosa. Ci sono anche i rinnovi che non sono ancora risolti e in alcuni casi potrebbero avere una matassa non semplice da sbrogliare. Due su tutte e riguarda Fabian Ruiz e Ounas. Sul centrocampista spagnolo si sa tempo, come riporta anche il Corriere dello Sport, che ha rifiutato il rinnovo di contratto con clausola da 30 milioni. Se dovesse continuare a dire di no e non andare via questa sessione di mercato, allora andrebbe in Tribuna come per Milik. Stesso discorso vale per Ounas, anche se su di lui ci sono il neo promosso Monza e il Torino. Insomma si rischia due casi che bisognerà risolvere quanto prima.

La Redazione