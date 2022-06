De Laurentiis prova a trattenere Koulibaly, ma il Barca lo intriga

Non è solo una questione di soldi, ma anche di ambizioni personali: Kalidou Koulibaly, arrivato all’ultimo contratto importante della sua carriera, vorrebbe giocare in un squadra che gli permetta di raggiungere traguardi personali importanti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis potrebbe fare uno strappo alla regola per il senegalese alla sua politica della riduzione del monte ingaggi pur di trattenerlo: la piazza è in fermento e l’addio di un giocatore importante come Koulibaly sarebbe la miccia in un ambiente già rovente. Tuttavia, nonostante la proposta migliorata di De Laurentiis per il rinnovo, il Barcellona continua a intrigare il senegalese, ma resta da capire quali saranno le possibilità economiche del club spagnolo, mentre anche i club di Premier iniziano a muoversi per Koulibaly.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com