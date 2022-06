CALCIO FEMMINILE – Il c.t. Milena Bertolini convoca ben 27 azzurre

In vista dell’amichevole del Primo Luglio a Castel di Sangro contro la Spagna, fischio d’inizio ore 17,00, il c.t. dell’Italia femminile Milena Bertolini ha diramato la lista delle 27 convocate. Dopo la sfida contro le iberiche, le azzurre partiranno il 4 Luglio in Inghilterra per gli Europei dove debutteranno contro la Francia.

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Angelica Soffia (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).

Il programma

Raduno a Castel di Sangro dal 20 giugno al 1° luglio 2022

Lunedì 20 giugno

Entro le ore 23.00 raduno a Castel di Sangro

Martedì 21 giugno

Ore 10.30 Allenamento

Ore 13.45 Incontro con la stampa

Ore 17.00 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)

Mercoledì 22 giugno

Ore 13.45 Incontro con la stampa

Ore 17.00 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)

Giovedì 23 giugno

Ore 10.30 Allenamento

Ore 13.45 Incontro con la stampa

Ore 17.00 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)

Venerdì 24 giugno

Ore 13.00 Pranzo

Ore 13.45 Incontro con la stampa

Ore 17.00 Gara di allenamento

Sabato 25 giugno

Ore 10.30 Allenamento

Domenica 26 giugno

Invio lista ufficiale UEFA 23 calciatrici

Lunedì 27 giugno

Ore 17.00 Allenamento

Martedì 28 giugno

Ore 10.30 Allenamento

Ore 13.45 Incontro con la stampa

Ore 17.00 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)

Mercoledì 29 giugno

Ore 13.45 Incontro con la stampa

Ore 17.00 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)

Giovedì 30 giugno

Ore 10.30 Allenamento MD-1 stadio ‘Teofilo Patini’ (aperto alla stampa i primi 15’)

A seguire Conferenza Stampa Ct e capitana

Venerdì 1° luglio

Ore 17.00 Gara Italia-Spagna

Al termine della gara scioglimento della comitiva

Fonte: figc.it