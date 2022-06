Antonio Giordano, Giornalista: “Se un marziano…”

Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano, Giornalista:

“De Laurentiis non ha mai inseguito il consenso, semmai l’esatto contrario, ha diffuso picconate al vento che finiscono per diventare divisive e indifferenza nei confronti del dissenso. Ma il calcio continua ad essere un terribile, amabile sentimento che andrebbe semplicemente innaffiato non di promesse o di regalie dal mercato ma d’un clima familiare o anche banalmente cordiale, un sorriso, una carezza a Mertens che se ne va. Mentre invece, se dovesse scendere un marziano su Napoli, sarebbe giusto che si chiedesse: ma cosa sta succedendo, veramente qui ci sarà la Champions o mi state prendendo in giro?”. Al Marziano, però, andrebbe anche raccontato che, almeno sul pianeta Terra, il cliente è colui che paga lo stipendio (di tutti/e) a fine mese…E, solitamente, il medesimo, ha (quasi) sempre ragione…