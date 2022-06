Albert Botines (Ag. Deulofeu): “Perfetto alle spalle di Osimhen, erede ideale di Mertens”

Per l’attacco procedono senza sosta le trattative per portare a Napoli Gerard Deulofeu. L’agente dello spagnolo – Albert Botines – è intervenuto per parlare del futuro del suo assistito, grande obiettivo per l’attacco del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

«Non è un trequartista, ma un classico numero 10. Con Spalletti sarebbe perfetto alle spalle di Osimhen, da seconda punta, da 10 potrebbe esaltarsi. Gli piacerebbe giocare al Napoli, verrebbe di corsa, anche perché ha voglia di giocare la Champions League. Se c’è l’accordo tra Napoli e Udinese? Di questo se ne devono occupare i due club. Gerard non ha mai parlato con Spalletti».

Intanto la distanza sulle cifre resta, anche se l’offerta del Napoli si sta poco alla volta avvicinando alla richiesta dell’Udinese (circa 18 milioni di euro), richiesta che potrebbe essere raggiunta tra parte fissa e bonus da applicare in corso di stagione. Una cosa è certa Deulofeu sarebbe l’erede ideale di Mertens nel ruolo di sottopunta, perché è un giocatore dai mezzi tecnici molto spiccati e sarebbe anche capace di dare un bel contributo sotto porta grazie ai gol che oramai sono diventati uno dei pezzi forti del suo repertorio (ne ha segnati 13 nell’ultima stagione con l’Udinese). Fonte: Il Mattino