UFFICIALE – Il classe 2003 Ambrosini farà gli straordinari e giocherà anche gli Europei Under 19

Dopo aver realizzato 20 reti con il Napoli Primavera, gol decisivi per la permanenza nella massima serie, arriva un’altra buona notizia per Giuseppe Ambrosino. Il classe 2003 di Procida è stato ufficialmente convocato per gli Europei Under 19 dal c.t. Carmine Nunziata. Gli azzurrini sono nel girone con Romania, i padroni di casa della Slovacchia e la Francia. In caso di arrivo tra le prime 2 si staccherà il pass direttamente per i prossimi mondiali Under 20.

La Redazione