TENNIS – Berrettini, anche se a fatica, conquista i quarti del Queen’s

Dopo aver vinto il torneo Atp 250 di Stoccarda, 3 mesi di stop per infortunio, Matteo Berrettini, prosegue nel suo momento positivo anche al Queen’s. Il tennista nativo di Roma, detentore del torneo della Regina, ha sconfitto, non senza affanni Kudla per 3-6; 7-6; 6-4. Ora per l’atleta azzurro ai quarti di finale sfiderà l’americano Paul che ha battuto Wawrinka per 6-1; 6-4.

La Redazione