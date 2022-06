Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 “Speciale calciomercato l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulle strategie dei partenopei. “Per quanto riguarda il mercato del Napoli, si sono fatti dei passi in avanti per Ostigard ex Genoa, ora tornato al Brighton. Il difensore norvegese è ormai promesso sposo del club azzurro e arriverebbe come quarto e non come sostituto di Koulibaly”.

La Redazione