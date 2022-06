SERIE B FEMMINILE – Alessandro Recenti neo allenatore del Tavagnacco

Il Tavagnacco apre un nuovo ciclo e cambia allenatore. La società friulana ringrazia mister Marco Rossi per il lavoro svolto in quest’ultimo anno in cui, dopo una ottima partenza, è riuscito a superare qualche difficoltà e a condurre la squadra verso una salvezza tranquilla. Nella stagione 2022-2023 la guida tecnica sarà Alessandro Recenti (nella foto Credit: Fc Sion). Per quest’ultimo tanta gavetta all’estero. Il suo inizio in panchina è da vice nella Nazionale Under 19 femminile dell’Albania. In seguito le avventure in Svizzera al fianco di Paolo Tramezzani in Serie A maschile prima a Lugano e poi al Sion. Preziosa anche l’esperienza a Budapest nell’Honved come secondo di Giuseppe Sannino prima di approdare da capo allenatore alla guida del Ravenna femminile dove due anni fa ha conquistato il terzo posto in serie B. Per lui una parentesi anche al San Marino. Progetto. La proposta del presidente Moroso e del vice Bonanni lo ha convinto fin da subito. «Quando sono venuto a giocare in Friuli da avversario, ho notato un ambiente serio, con persone appassionate e vogliose di fare bene». Recenti ha affrontato il Tavagnacco con il Ravenna due volte, una proprio in occasione dell’esordio del terzo ritorno di Rossi sulla panchina gialloblù. Era il 24 aprile 2021 e finì 1-0 per le romagnole. «Ricordo bene quella gara. Contro le friulane sono state sfide molto combattute. L’ho sempre vista come una società organizzata e molto professionale. Sono felice di essere qui». Idea di calcio. Qual è il credo di mister Recenti? «Alla base di tutto devono esserci giusto atteggiamento e motivazioni. Allenarsi bene è fondamentale dato che le gare della domenica sono una conseguenza del lavoro svolto in settimana». Per quanto riguarda l’aspetto tattico, il nuovo allenatore è aperto a vari sistemi, con una preferenza per il 4-3-3. «Si tratta di un modulo che ho utilizzato spesso, mi piace, l’ho studiato a lungo, però la prima cosa, la più importante in assoluto sono le caratteristiche tecnico-tattiche delle ragazze. Sulla base di queste, vado a inserire i miei principi di gioco». Rinnovamento. Saranno parecchi i cambiamenti in casa friulana. La società, in sintonia con il nuovo tecnico, si sta già muovendo in questa direzione. Ci saranno volti nuovi che andranno a unirsi a coloro che resteranno in maglia gialloblù. Si lavorerà al fine di una condivisione delle idee di gioco in una serie B che il prossimo anno sarà ancora più dura. «Il livello del campionato si alzerà ulteriormente – analizza mister Recenti – già nelle ultime stagioni è progredito di volta in volta. Scenderanno in B molte giocatrici di qualità di serie A. Inoltre, sono retrocesse tre squadre forti come Napoli, Lazio e Verona. Sarà un torneo molto competitivo». Il mondo del pallone rosa piace a Recenti secondo cui tutti si devono impegnare per rendere costante la crescita di questo movimento. «Con l’avvento del professionismo, bisogna lavorare partendo dal basso, dai settori giovanili, oltre a migliorare le strutture, per dare alle prime squadre quei contenuti che ci vogliono per fare calcio ad un certo livello». Fonte: Ufficio stampa Tavagnacco