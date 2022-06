Schira: “Mertens non è stato tenerissimo nei confronti della società”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di 21 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Mertens sembra sia laterale al progetto tecnico del Napoli, propenso ad possibile rinnovamento del club, vero? “ Dries è un calciatore che fa ancora la differenza e questo dato è indiscutibile. Una società, tuttavia, deve ragionare non soltanto col cuore, ma anche con la testa. Il giocatore chiede un ingaggio importante, che forse il club non gli può offrire. Mertens, per di più, non è stato tenerissimo nei confronti della società, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal ritiro con il Belgio, nonostante l’incontro andato in scena circa una decina di giorni fa con De Laurentiis. Ci si aspettava un epilogo diverso, forse sarebbe stato opportuno tenere un giocatore del genere, però calciatori come Dries, i quali vogliono essere protagonisti in campo e percepire un ottimo ingaggio, sono in opposizione con le possibilità di una società. Il belga ha dato tanto comunque al Napoli, è il miglior marcatore della storia azzurra”. Deulofeu come sostituto di Mertens o sono due trattative separate? “Sono due trattative separate, ma tuttavia Gerard può raccogliere l’eredità di Dries, anche per le qualità e la duttilità del calciatore dell’Udinese, simile al belga. Probabilmente comunque uscirà Dries ed entrerà lo spagnolo”.