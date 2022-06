Schira: le ultime su Ounas, Politano e Demme

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, aggiornando sulle ultime di mercato del Napoli.

“Anche Ounas e Politano potrebbe lasciare il Napoli, vero? “Ounas è in uscita dal Napoli, sulle sue tracce ci sono il Monza neopromosso e il Torino di Juric. Per quanto riguarda Politano, è calda la pista Valencia, occhio, tuttavia, anche alla possibilità Fiorentina. Per il Milan non è una priorità, ha anche riscattato Messias dal Crotone, non ci sono stati dei contatti ufficiali con il Napoli”. Anche Diego Demme potrebbe approdare al Valencia? “Si tratta solo una traccia. Demme ha fatto bene in Germania, anche se nell’ultimo periodo ha cambiato procuratore e questo potrebbe rappresentare un indizio di mercato. Ha giocato poco con Spalletti e probabilmente lascerà il Napoli. Nonostante il suo interesse, il Valencia non ha tanta liquidità per investire poi sul mercato e potersi permettere alcuni giocatori. Il tedesco, tuttavia, potrebbe approdare anche in Germania”.